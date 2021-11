El repudio de Ibai al probar el aguardiente: "me estoy muriendo"

Ibai es uno de los streamers más famosos del mundo y su contenido en redes sociales, principalmente en Twitch, dan de qué hablar por sus seguidores y usuarios.

Esta vez, el turno fue para algo relacionado con Colombia, uno de los países que más audiencia le suma al español.

Ibai probó el aguardiente en una fiesta que tuvo con amigos influencers latinoamericanos, entre los que estaba Juan Guarnizo (colombiano). Sin embargo, mostró su repudio por este licor, que no le gustó para nada, así como el tequila.

"El tequila y el aguardiente no quiero volverlos a probar en mi vida. A los mexicanos no los comprendo, ellos se toman cinco chupitos (tragos) de tequila y no sienten nada, yo no puedo más", dijo.

Y agregó: "Juan decía esto 'hazlo por mí, esto es típico de Colombia', me tomé un aguardiente y dije me estoy muriendo, madre de Dios".