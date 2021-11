La 'broma' de Azcárate sobre la mamá de Aida Merlano que causó polémica

Tras meses de ausencia en redes sociales y televisión, Alejandra Azcárate reapareció y ahora hace parte del programa "¿quién es la máscara?" de RCN TV. Una de las invitadas fue Aida Merlano, la hija de la exsenadora.

Le puede interesar: Luisito Comunica replicó una foto de Gustavo Petro: hay revuelo

Sin embargo, este encuentro era más esperado por la polémica que había entre ellas, más que por su buena relación. Recordemos que las dos mujeres se refirieron en redes sociales, en meses pasados, a los problemas que atravesaba cada una por escándalos de su familia, como la fuga de la exsenadora Aida Merlano y la vinculación de una avioneta con cerca de 300 kilos de cocaína con Miguel Jaramillo, esposo de Alejandra Azcárate.

Ahora, Merlano hija hizo parte del show y estuvo bajo el papel de "Esmeralda". Sin embargo, hubo un comentario que le disgustó de Azcárate en ese momento.

"No somos cercanas, yo la puedo ver y la puedo saludar, solamente que en ese programa ella me hizo un comentario muy feo. o estaba todavía debajo del disfraz y alguien como que dijo que podía ser Aida Victoria y ella dijo "Ay, preguntémosle dónde está la mamá" y eso la verdad me dolió bastante", dijo en su cuenta de Instagram.

Incluso, horas después, Nicolás Arrieta, influencer, criticó el actuar de Azcárate y mencionó la tragedia familiar que ella pasó, pero que no le gustó el humor en contra.

"No le gusta que se burlen de ella porque está grave o es una situación personal. No le pueden decir a su marido que es narcotraficante, presuntamente, pero sí se burla de las tragedias familiares de otros", contó.