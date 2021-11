Greta Thunberg califica a la COP26 como un fracaso

Se cumple una semana desde que fue inaugurada la cumbre climática COP26 en Glasgow, en Escocia, y la activista Greta Thunberg ya dijo que la reunión ha sido un "fracaso".

La joven sueca lideró una manifestación que se llevó a cabo en las calles de esa ciudad y dijo que "no es un secreto" que no se han logrado los objetivos. Además indicó que "es una celebración de dos semanas del 'aquí no pasa nada' y del 'bla bla bla'".

Thunberg siempre ha sido crítica de los líderes mundiales y de lo que hacen para evitar la crisis climática y esta vez no fue la excepción, agregando que ellos fueron a Glasgow a un "festival de lavado de imagen".

En la manifestación participaron miles de activistas que acudieron a Escocia para participar en foros y en otros eventos de la COP26. Ellos también han sido críticos, especialmente con sus dirigentes nacionales. Y frente a eso Thunberg remató que "nuestros líderes no están liderando" y que quienes están a cargo son los jóvenes.