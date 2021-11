Niegan la suspensión de reglas para depurar archivos de inteligencia

El Consejo de Estado negó la suspensión de las reglas que impuso el Gobierno Nacional para depurar información de inteligencia y contrainteligencia que reúnen los organismos de seguridad estatales para la protección de los derechos humanos, y la prevención y combate de amenazas internas o externas contra la seguridad nacional.

La decisión se da en respuesta a una demanda que fue presentada contra el Gobierno Nacional para que se suspendiera el decreto que regula la aplicación de normas sobre la actualización, corrección y retiro de archivos de inteligencia y contrainteligencia, que reúnen organismos de seguridad estatal, para la protección de los derechos humanos, y la prevención y combate de amenazas internas o externas contra la defensa y seguridad del país. Esto, mientras el alto tribunal se pronunciaba de fondo sobre su legalidad.

Para los demandantes, no se tuvieron en cuenta recomendaciones hechas por la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contralinteigencia, CAD, dentro de las cuales se solicitaba establecer criterios de legalidad para eliminar, mantener o retirar archivos, especialmente los relacionados con derechos humanos que tengan un valor histórico, sin que sea posible destruir sus soportes.

El Consejo de Estado negó la suspensión sosteniendo que, en este caso, no se aportaron las pruebas que den cuenta, de manera incontrovertible, que los motivos del Gobierno no estuvieron conformes a la ley. Por lo tanto, no fue posible verificar los antecedentes del acto administrativo.