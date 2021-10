No encontré ánimo de unión:Gaviria sobre reunión con Coalición de Esperanza

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria se refirió a la reunión que sostuvo con los integrantes de la Coalición de la Esperanza esta semana en Bogotá. Según el precandidato, el encuentro no salió bien, hecho que lo dejaría lejos de una eventual llegada a esa alianza política.



“Hay mucho en juego en estas elecciones. No veo salida distinta a una coalición de centro amplia y fuerte. Esta semana tuvimos una reunión con la Coalición de la Esperanza para explorar caminos de encuentro. A pesar de la buena voluntad de Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán, no salió bien. No encontré ánimo de unión ni siquiera para una consulta en marzo. Siempre será muy difícil unirse alrededor de una pretendida superioridad moral, de los señalamientos y la suspicacia”.

Gaviria insistió en la necesidad de unir al centro de cara a las elecciones de 2022, con miras impulsar las reformas que necesita el país.



“Trabajaré en la conformación de una consulta de centro que se una alrededor de las ideas liberales, el reformismo democrático, la implementación de los acuerdos de paz y la moralización de la política. Mi candidatura seguirá siendo independiente, orientada por los principios que hice explícitos desde el comienzo. No hay renuncias éticas ni programáticas”, dijo Gaviria.



El pronunciamiento de Gaviria se produce el mismo día en que Juan Carlos Echeverry lanzó la propuesta de crear una coalición que agrupe a Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria, y de denominó que la Coalición de la Experiencia.