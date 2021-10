Por error de Fiscalía se cayó apelación en el caso del hombre que quemó a su esposa

Andrés Yobani Rivera, el hombre quien el pasado 9 de octubre le arrojó Thinner a su pareja sentimental para luego prenderle fuego, seguirá con detención domiciliaria por errores de la Fiscalía.

“No hubo sustentación de la medida, su posición es más machista que la del mismo procesado. Que la pedagogía a la que dictó el juez al momento de dictar la medida atenta contra la dignidad de los funcionarios e intelecto de cualquier persona frente a circunstancias que no tiene nada qué ver con la medida de aseguramiento, limitándose a criticar sin fundamento en concreto los argumentos del señor juez frente a la inferencia razonable o autoría, tipicidad de las conductas. Discute que no haya admitido por parte del juez que estamos ante una violencia de género, circunstancia que no corresponde a la realidad”. Señaló la jueza.

Como la Fiscalía no explicó las razones por las cuales se debía revocar la detención domiciliaria de la que goza el presunto agresor, no entregó pruebas, ni tampoco explicó cuáles fueron los errores del juez que le otorgó el beneficio, la jueza de segunda instancia no tuvo más remedio que rechazar la petición.

“(…) Así las cosas y advertida la grave falencia obliga a declarar desierto el recurso de apelación interpuesta contra a decisión emitida por el juzgado 31 de garantías”.

La joven de 21 años que sufrió quemaduras en el 65% de su cuerpo permanece en una unidad de cuidados intensivos.