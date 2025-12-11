Se configura ruptura en la izquierda: Reyes y Caicedo irán a consulta sin el Frente Amplio

Colombia

El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes y el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería, se aliaron para ir a una consulta el 8 de marzo de 2026, y elegir a un candidato presidencial por fuera del Frente Amplio que es liderado por el Pacto Histórico.

Según explicó Caicedo, precandidato y líder de la coalición Fuerza Ciudadana, el objetivo de esta nueva consulta es que participen los sectores democráticos, progresistas, de izquierda y de centro izquierda, pero dejando a un lado a quienes “tienen una postura camaleónica”.

“Esa postura camaleónica de muchos políticos en nuestro país, que se acercan ahora, cual gobiernistas, cual oportunistas al gobierno de turno, es la que nos ha llevado a nosotros a convocar también una consulta con los que sí creemos en que se va a hacer una política limpia, conectada con las aspiraciones de la mayoría, para resignificar también la política para todos los colombianos y colombianas”.

A propósito el también precandidato Luis Carlos Reyes, quien entregará sus firmas ante la Registraduría la próxima semana, cuestionó las decisiones que se han tomado al interior del denominado Frente Amplio e incluso, los señaló de hacer política clientelista.

“Rechazamos las decisiones políticas que se han tomado en el Frente Amplio de incorporar a elementos que no son de la política progresista, que son de la política clientelista. Esos elementos de la política clientelista que ha incorporado al Frente Amplio son obstáculos a la transformación del país”.

Hay que señalar que la coalición Fuerza Ciudadana también presentó su propia lista al Congreso, sobre la cual Carlos Caicedo afirmó están a tiempo de hacer modificaciones, y de la que también hace parte el Partido Comunes.

Al respecto, el exgobernador del Magdalena agregó que “decidimos juntarnos para avanzar en un proceso de presentación de liderazgos alternativos a toda Colombia, sumando historias, tradiciones, voluntades, liderazgos, causas, pero especialmente sueños, sueños de un país, de una patria con dignidad, con equidad, con inclusión, con justicia social para las mayorías”.