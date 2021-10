Colombianos le perdieron el miedo al COVID-19, ratifica el DANE

Quedo demostrado que los colombianos le perdieron miedo al contagio del COVID-19 de acuerdo con los resultados del pulso social para el mes de septiembre, reportó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.

Reveló que en el noveno mes del año tan solo un 19.2% expresó una muy alta inquietud frente a infectarse con el virus.

De acuerdo con el reporte del DANE, un 78.7% de los colombianos reveló haber recibido al menos una dosis de la vacuna o el esquema completo y solo un 6% de los jefes de hogar no tiene la intención de inmunizarse contra el virus por no creer en la seguridad del biológico, por los efectos secundarios y no creer en la efectividad.

Entre tanto, el 13,2 % de las jefas de hogar o cónyuges afirmaron, en septiembre de 2021, no estar dispuestas a aplicarse una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y un 20.7% de los jefes de hogar ya se contagió con el virus.