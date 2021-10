Juan Carlos Osorio: "Aquí no hemos asesinado a nadie"

América parece haber tocado fondo con Juan Carlos Osorio. Cayeron 0 - 2 ante Atlético Nacional, los espectadores invadieron el campo de juego, mientras que jugadores y miembros del cuerpo técnico debieron refugiarse en el camerino antes de que se diera el pitazo final.

En rueda de prensa el técnico 'escarlata' dejó claro que entre lunes y martes el club presentará un comunicado con la decisión que se tome. América es puesto 13 con 19 puntos y está a 3 de Jaguares que es el octavo. A mitad de semana perdió la Superliga con Santa Fe en El Campín.

"Yo me hago responsable de los malos resultados, culpable no porque aquí no le gemos faltado el respeto a nadie, aquí no hemos asesinado a nadie, no le hemos robado un peso a nadie. Ni me voy a refugiar en los jugadores, ni en nadie. Yo asumo toda la responsabilidad", explicó Osorio.

Le puede interesar

Más adelante explicó el risaraldense: "Yo me hago responsable desde el inicio y la salida de balón y llevarlo hasta los últimos 30 metros. En los últimos 30 metros son decisiones de los jugadores. Aquí lo que se van a buscar son responsables o culpables, yo me hago responsable porque son todas mis decisiones. Yo elijo quien juega quien no, pero el culpable ninguno".

El próximo partido del América es el jueves ante el Deportes Tolima en Ibagué. La gran duda que queda es si Juan Carlos Osorio estará ese día en el banquillo.