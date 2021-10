Riesgos de beber alcohol: el peor efecto secundario que puede tener

El alcohol ha sido dañino para el cuerpo y la salud de las personas, así no sea exceso. Sin embargo, Alicia Galvin, dietista de Sovereign Laboratories, habló sobre otro riesgo peor que se puede tener como efecto de estas bebidas embriagantes.

"El alcohol puede causar reflujo de ácido", dice Galvin,citada por el portal Eat This Not That. Y agrega: "El alcohol relaja el esfínter esofágico inferior, la banda de músculos entre el esófago y el estómago. Cuando esto sucede, el ácido del estómago puede subir más fácilmente al esófago y causar acidez estomacal ocasional".

Adicional a esto, la Sociedad Estadounidense del Cáncerinformó que por causa de beber alcohol, las personas podrían padecer de desarrollar adenocarcinoma de esófago.

"Las personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar adenocarcinoma de esófago. Este riesgo parece ser mayor en aquellos que tienen síntomas más frecuentes", informaron.

Finalmente, la dietista Galvin explicó: “El alcohol inhibe la absorción de nutrientes en el intestino delgado y aumenta el transporte de toxinas a través de las paredes intestinales. Esto puede contribuir al desarrollo de efectos relacionados con el alcohol en el hígado y en otros órganos".