Intento de feminicidio en Ciudad Bolívar: hombre atacó brutalmente a su expareja

Este caso de violencia de género ocurrió en el sur de Bogotá, una mujer de 37 años fue víctima de un brutal ataque por parte de su expareja dentro de un apartamento ubicado en el barrio La Estancia, Ciudad Bolívar.

Según los familiares de la víctima, el hombre logró engañarla para entrar al edificio y la agredió durante casi una hora. En ese tiempo, la golpeó en repetidas ocasiones, la atacó con un arma blanca y la sometió a violencia sexual en su casa.

“El tipo le dio una golpiza muy fuerte a mi hermana, que era su expareja. Él la golpeó muy fuerte, la cortó, la amarró, la tuvo secuestrada en el apartamento”, dijo Paola Vargas, hermana de la víctima en los micrófonos de Caracol Radio.

La mujer tenía medidas de protección desde diciembre

Según la familia, explicó que la mujer tenía medida de protección desde diciembre, tras varias agresiones previas por parte del hombre, con quien había tenido una relación de seis meses. A pesar de haber terminado la relación y cambiado de lugar de vivienda, el hombre la ubicó nuevamente.

Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar los gritos de auxilio y encontraron a la mujer desnuda y amarrada, pidiendo ayuda desde una ventana del apartamento. El presunto agresor fue capturado en el mismo conjunto residencial y quedó a disposición de las autoridades.

La familia de la víctima exige que este caso, catalogado como un intento de feminicidio, no quede en la impunidad y que el responsable enfrente las sanciones correspondientes.