Captura de Rodrigo Granda en México es por delitos cometidos en Paraguay

En su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa, Diego Molano, aclaró que la detención de Rodrigo Granda en Ciudad de México, donde iba a participar en un seminario internacional con permiso de la Justicia Especial de Paz (JEP), se produjo por una circular roja de Paraguay.

Según el funcionario, estaba activa contra el integrante del partido Comunes para que responda por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso, delitos que habría cometido en ese país latinoamericano.

Molano ratificó que “Interpol Colombia no está facultada ni tiene acceso para modificar, aclarar o cancelar la información publicada por otros países”.

Es el primer pronunciamiento oficial que realiza el Gobierno Nacional, luego de que el partido Comunes denunciara que la captura de Granda se dio porque, supuestamente, el presidente Iván Duque pidió a la Interpol reactivar circula roja en su contra, como dijo el senador Carlos Antonio Lozada.

Posteriormente, el presidente de la colectividad, Rodrigo Londoño, indicó: “Realmente yo no sé qué pasó. No quiero presumir cosas, no quiero especular. Llamo a la comunidad internacional a que, por favor, estén pendientes de su seguridad y su estado".