Comisión del Senado acusa a Bolsonaro de homicidio por gestión de pandemia

La Comisión Especial que fue instalada en el Senado para investigar la gestión de la pandemia del presidente Jair Bolsonaro entregó sus resultados en los que decidió acusar al mandatario por 11 delitos, incluyendo el de homicidio por omisión debido a lo que él y su gabinete han hecho desde marzo del año pasado.

Según sus indagaciones, Bolsonaro y la mayoría de su gabinete permitieron que el COVID-19 se propagara más rápido en Brasil al negar la pandemia, llevando así a la muerte de ciudadanos y el colapso del sistema de salud.

Otros de los delitos son delito por epidemia con resultado de muerte, infracción a medidas sanitarias preventivas, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito y crimen contra la humanidad.

Agrega además que sí hubo un "gabinete paralelo", que estaba integrado por políticos y médicos, y que le recomendó al presidente inmunizar a la población por medio de la "contaminación natural" y los contagios.

El informe fue filtrado antes de la presentación y fue criticado por otros integrantes de la comisión pero el senador Renan Calheiros, quien es el relator, dijo que fue lo acordado por la mayoría.

La comisión no involucra únicamente a Bolsonaro, pues menciona a otras 67 personas incluyendo a ministros, ex funcionarios y a tres hijos del presidente. El Senado votará esto la próxima semana, y aunque no tiene poder para juzgar, el caso puede pasar a la Fiscalía y a otros organismos que pueden continuar con las investigaciones.