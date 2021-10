Tras rechazar premio a "Anciana del año", Isabel II debe guardar reposo

La reina Isabel II fue tema de conversación a nivel global después de que la revista The Oldie intentó entregarle el premio "Oldie of the Year" o "Anciana del año" y ella lo rechazó asegurando que tal vez no cumplía con los criterios pertinentes para recibir ese galardón que es importante en Reino Unido.

A sus 95 años, la reina manifestó que "uno es tan viejo como se siente" y ella no se siente de esa manera, por lo que decidió no aceptar el premio que busca contrarrestar a la prensa obsesionada con la juventud.

Apenas horas después, se conoció otra información desde el Palacio de Buckingham y es que los médicos le recomendaron reposo y descanso a Isabel II durante unos días.

Según su portavoz, ella aceptó la recomendación "a regañadientes" y debió cancelar una visita que tenía programada a Irlanda del Norte en donde tenía compromisos el miércoles y el jueves.

La reina dice que espera poder viajar pronto a ese territorio y señala que ha seguido activa, aunque cuando murió su esposo se creyó que iba a reducir su actividad social. La semana pasada, por primera vez, fue vista utilizando un bastón.