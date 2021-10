Juan Daniel Roa no se rinde a pesar de cirugía que pone en duda su carrera

"Hoy es un día duro en mi vida, no sé si es una pequeña parada en mi carrera futbolística o un alto total", escribió Juan Daniel Roa en sus redes sociales y levantó cientos de mensaje mostrando su apoyo a uno de los ídolos de Independiente Santa Fe.

El jugador de 30 años ha sufrido varios reveses en su carrera en los últimos meses. Luego de casi diez años vistiendo la camiseta de Santa Fe, el bogotano se despidió del equipo en diciembre de 2019 y desde entonces no logró consolidarse nuevamente.

Con su llegada al Deportivo Cali apenas pudo jugar 14 partidos y volvieron a aparecer molestias que le impidieron tener regularidad con los 'azucareros'.

Ya para la temporada 2021, se confirmó que el excampeón con Santa Fe fichaba con Alianza Petrolera y allí podría volver a tener la regularidad que lo hizo, incluso, ser convocado a la Selección Colombia para un duelo amistoso contra Estados Unidos en 2018.

Desde ese momento, Juan Daniel Roa ya estaba presentando molestias físicas y la cadera parecía ser su gran preocupación.

Sin embargo, llegó a Alianza Petrolera como un sorpresivo destino que no esperaban muchos, donde desafortunadamente tampoco pudo mostrarse como el jugador que fue durante años en Santa Fe.

Con gran sorpresa, este martes el bogotano publicó un largo y emotivo mensaje en el que puso en duda la continuidad de su carrera futbolística, pero a la vez se mostró esperanzado en que pueda tener una recuperación que le permita regresar a las canchas.

"Gracias Dios porque todo salió excelente. Hoy es un día duro en mi vida y solo Dios me mostrará el camino correcto que debo seguir; siempre seguiré sus pasos para hacer su voluntad y no la mía. Él tiene un propósito conmigo y no sé si es una pequeña parada en mi carrera futbolística o un alto total, solo sé que Dios tiene el control absoluto de todo", inició el campeón de la Copa Sudamericana en 2015.

"De lo que sí estoy seguro es que lucharé y pondré todo de mi parte para tener una grandiosa recuperación. Los que me conocen saben que me gustan los retos, las pruebas, y este es uno más que Dios me está poniendo en mi vida y se lo agradezco porque siempre me ha sostenido con su amor inagotable, siempre me ha respaldado", añadió.

Juan Daniel Roa relató que durante mucho tiempo ha vivido días y noches de dolor que le impedían tener una vida normal, por lo que la cirugía fue un alivio, pese a la incertidumbre de saber si volverá a las canchas.

"Después de tantos días y tantas noches de dolor, de impotencia y momentos duros que pasé estos últimos años junto a mi esposa, hoy puedo decir que ya no siento más dolor y que empiezo un nuevo camino en mi vida", dijo.

A su vez, el tres veces ganador de la Liga Colombiana y tres veces de la Superliga le agradeció a la afición que ha estado alentando en los duros momentos: "Saben que siempre los tendré en mi corazón y que los amo con todo mi alma".