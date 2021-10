Epa Colombia dijo que se iba a reunir primero con Petro antes que con Uribe

Daneidy Barrera, más conocida mediáticamente como Epa Colombia, habló 'The Suso’s Show’ sobre su polémico encuentro con el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

“Primero: yo tenía una cita, la verdad, con Petro (...) yo no pude asistir a esa cita porque había mucho trancón. Me iba a reunir con Petro antes que con Uribe, el jueves, y yo perdí la cita”, dijo Epa Colombia a Suso.

También Daneidy afirmó que fue el líder del Centro Democrático, quien pidió reunirse con ella: “Él me dijo que nos viéramos”. Epa excedió a verse con él, para pedirle apoyo a los emprendedores y creadores de empresa. (Aunque ella en un Stories afirmó que necesitaba ayuda por su tema jurídico y con la seguridad de su padre).

Finalmente, Epa señaló que tuvo una conversación con el equipo de Petro tras reunirse con Uribe:

“La secretaria de Petro me dijo: ‘Ya te vimos con Álvaro Uribe. Nosotros queríamos invitarte, pero como no fuiste ya creo que no te reunirás con nosotros”, señaló la influenciadora.