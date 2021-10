¿Cuáles son verdaderos duelos regionales en la fecha de clásicos?

Regresó la fecha de clásicos que estuvo ausente el semestre pasado al solo haber 19 clubes por la difícil situación que vive el Cúcuta Deportivo. La intención desde el comienzo para la Dimayor con esta jornada es llamar la atención de los hinchas y que los clubes pudieran tener otra taquilla más.

No siempre se pueden hacer emparejamientos de clásicos regionales. Por supuesto, estarán los más reconocidos como lo son: Santa Fe vs Millonarios (Clásico Capitalino), América vs Cali (Clásico Vallecaucano), Atlético Nacional vs Medellín (Clásico Paisa) y Pereira vs Once Caldas (Clásico del Eje Cafetero).

La jornada la abrió el Clásico del Tolima Grande con Deportes Tolima 1 - 0 Atlético Huila. Hay otros partidos que son duelos regionales, aunque no son el histórico clásico. Junior enfrenta a Jaguares, clubes de la costa, pero el verdadero clásico del 'tiburón' es el Unión Magdalena que está en la B.

Alianza Petrolera recibe al Bucaramanga en una rivalidad santandereana. Sin embargo, el clásico histórico del 'leopardo' es contra el Cúcuta Deportivo. Otro duelo regional en Antioquia ya se convirtió Envigado vs Águilas Doradas.

La Equidad siempre ha sido comodín, pues no muchas veces tiene otro equipo en la capital para enfrentar aparte de Millonarios y Santa Fe que juegan su partido. A los aseguradores lo acomodaron con Patriotas que tiene su clásico con Boyacá Chicó, pero está en segunda división. Por lo menos en cuanto a distancia a Bogotá y Tunja solo lo distancian 139 kilómetros.

Por último, el que no tiene nada de clásico es Pasto vs Deportes Quindío. Las ciudades están separadas por más de 550 kilómetros y es el "relleno" completo de la fecha de clásicos.