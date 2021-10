Tolima y Huila abren una jornada de clásicos que puede ser definitiva

Fecha 14 del fútbol colombiano que fue designada como la jornada de clásicos. Los únicos partidos que no serán de duelos regionales son La Equidad vs Patriotas y Pasto vs Deportes Quindío. Luego de que los hinchas siguieran a la Selección Colombia, esta noche regresa la liga con Tolima vs Huila.

El vigente campeón juega en casa en el llamado Clásico del Tolima Grande que ya se disputó en Neiva por la fecha 9 y el 'vinotinto y oro' se impuso por 1 - 2. Ese día Sergio Mosquera anotó doblete, mientras que Brayan Moreno había puesto arriba a los locales. El equipo de Hernán Torres viene de derrotar 0 - 2 al Once Caldas en Manizales.

Huila por su parte está prácticamente sentenciado al descenso. A falta de 21 puntos en disputa está a 14 del Pereira que es puesto 18. Los dirigidos por Alberto Rujana tiene una misión imposible y además son coleros del Finalización con solo 7 unidades.

Si el Tolima gana se ubicará en el segundo puesto parcialmente por encima de Millonarios que el domingo enfrenta a Santa Fe. Los 'Pijaos' tienen 24 puntos. El partido empezará a las 7:40 pm y usted podrá vivirlo por el streaming de Caracol Deportes.

Jugadores convocados por el profesor Hernán Torres para el juego ante Atlético Huila, partido válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay.



¡VAMOS TOLIMA! 🤎💛 pic.twitter.com/v3GPt3aAwW — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) October 15, 2021