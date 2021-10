Éxodo de migrantes haitianos es un tema de toda la región: Duque

Desde Nueva York, el presidente Iván Duque habló sobre el naufragio de una embarcación de migrantes y aseguró que no es un tema únicamente de Panamá y Colombia, pidiendo cooperación de toda la región. Asi mismo mostró preocupación por la denuncia de diplomáticos estadounidenses en Bogotá con el "síndrome de la Habana"

Al cierre de la visita del presidente Iván Duque a los Estados Unidos, el mandatario reaccionó al naufragio en Necoclí con 21 inmigrantes en su mayoría haitianos que intentaban cruzar a Panamá para llegar hacia los Estados Unidos por Centroamérica.

Aseguró que todos los países del Hemisferio Occidental deben actuar frente a esta problemática.

"Yo creo que esto ya no es un tema solo de Colombia y Panamá. La situación que se está viviendo con los migrantes haitianos es mucho más grande. Estamos hablando de un país que viene de un desastre natural como un terremoto, viene también de los efectos de la pandemia, tiene un apartado económico seriamente afectado y altos niveles de desempleo" dijo el presidente Duque.

Nuevamente afirmó que solicitará a la administración Biden tener claridad en el mensaje a los inmigrantes haitianos sobre el asilo que algunos podrían recibir en la Unión Americana.

Le puede interesar:

"De tal manera que no se entienda por parte de ellos que es una especie de cheque en blanco para todos los migrantes que lleguen a territorio norteamericano porque no así no es, y de pronto hay personas que han intentado vender esa idea, tratando de capturar rentas promoviendo la migración ilegal", afirmó Duque.

Asimismo, el mandatario comentó sobre los funcionarios de la embajada estadounidense en Bogotá que habían contraído el síndrome de la Habana.

"Ese es un tema que tiene que ser referido a las autoridades norteamericanas, porque se trata de personal de los Estados Unidos en Colombia" agregó el mandatario.

Sobre la investigación por parte del dirigente opositor de Venezuela Juan Guiadó a la empresa Colombo-Venezolana de petroquímica Monómeros, por supuestas irregularidades en su funcionamiento, el presidente Duque respaldó la gestión para mejorar el desempeño de la compañía con sede en Barranquilla.