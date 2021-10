Chavismo responsabiliza a Iván Duque por asesinato de jóvenes en Tibú

Las autoridades venezolanas endurecieron sus críticas hacia Colombia tras el asesinato de dos jóvenes venezolanos de 12 y 18 años en la región de Tibú, en Norte de Santander. Las acusaciones las hizo el fiscal general Tarek William Saab estimando que en Colombia ocurre un “asesinato masivo” de venezolanos.

Saab aseguró que este último caso de ejecución extrajudicial “no es un hecho aislado, no es un hecho excepcional” ya que según informes de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento “al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados, y otros 836 fueron dados por desaparecidos (entre 2015 y 2020)”.

"La cifra de manera aterradora puede llegar aproximadamente a los 3.000 venezolanos muertos víctimas del odio, de la xenofobia (…) acusamos directamente al gobierno de Iván Duque de estos dos asesinatos”, expresó Saab durante su alocución televisada.

Para el Ministerio Público venezolano, los responsables de este asesinato también son las autoridades que no hicieron presencia en el lugar, por omisión, y “el sujeto que graba el video, pues no solo hace apología del delito, si no que entrega a los niños a la muerte”.