El emotivo momento que vivió Riquelme con un hincha de Boca Juniors

Juan Román Riquelme, uno de los más grandes ídolos de Boca Juniors, quien actualmente se desempeña como vicepresidente y director deportivo del equipo, vivió un emotivo momento con un aficionado 'Xeneize'.

Franco, un pequeño en silla de ruedas, se encontraba a las afueras de la sede del club esperando por Riquelme, quien salió, saludó a todos los presentes y dialogó con el pequeño.

No puede ser. Es la mejor persona del universo. Te amo Juan Roman Riquelme pic.twitter.com/YlP93it4gO — roman 🧉 (@RIQUELMEARDO) October 9, 2021

'El último 10', como llaman al exjugador los hinchas de Boca, le regaló una camiseta con el número 10 y el nombre del niño, quien en medio de la emoción lloró por ver a su ídolo.

"No me llores, campeón, que me vas a hacer llorar", le dijo Riquelme a Franco, con quien se tomó una fotografía y posteriomente llevó a que conociera a todos los jugadores del plantel.