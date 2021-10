Gamero: “Armar una plantilla ganadora no existe”

Millonarios recibe al América este sábado a las 6:05 pm. Ambos equipos viven dos realidades muy diferentes, los capitalinos son segundos mientras que los vallecaucanos son novenos. Una de las noticias de la semana fue la renovación de Alberto Gamero hasta diciembre de 2023.

En rueda de prensa le consultaron al técnico si el objetivo es armar una plantilla ganadora o seguir potenciando las divisiones menores. "Las palabras, 'armar una plantilla ganadora' no existen, no hay. No hay porque por mucho que tu tengas los mejores jugadores en un equipo, no te garantiza ganar. Yo creo que aquí nosotros estamos haciendo un proyecto que se ha renovado y es lo que la junta directiva quiere", respondió el entrenador.

Le puede interesar

Acerca de reforzar el equipo dijo Gamero: "siempre queremos lo mejor. Para nadie es un secreto que va a terminar este torneo, ojalá podamos llegar a la final, pelearle y ganarla, pero aquí se va a terminar este torneo y siempre se está pensando en que vamos a reforzar el equipo. Tanto el Dr. Serpa, el Dr. Camacho y toda su junta directiva, como nosotros, los jugadores, siempre queremos más y en estos momentos creo que tenemos una buena plantilla e indudablemente que se puede reforzar, pero hoy la plantilla que tenemos es buena y todo a su debido tiempo".

Algunos hinchas no estuvieron conformes con las contrataciones a mitad de semestre, sobre todo por no tener un reemplazo de 'Chicho' Arango. Sin embargo, Gamero es optimista con lo que se está haciendo: "el proyecto que ellos (junta directiva) han querido, al proyecto que yo vine creo que vamos bien".