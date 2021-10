Duelo de técnicos experimentados en Techo, Equidad a salir del fondo

No es extraño que los equipos de Alexis García no inicien bien los campeonatos y luego vayan mejorando el nivel. Sin embargo, ya pasaron 11 fechas y La Equidad no levanta cabeza. Este sábado en Techo reciben al Deportes Quindío.

Los de Óscar Héctor Quintabani son la otra cara de la moneda. Es uno de los equipos revelación del Finalización 2021 y por el momento están clasificados a los cuadrangulares finales. Quindío viene de ganar 3 de sus últimos 5 partidos.

La Equidad viene de empatar en Neiva 1 - 1 y su último victoria fue por la fecha 8 ante Jaguares. Los de Armenia derrotaron al Medellín y son séptimos con 17 puntos. El conjunto capitalino es puesto 16 con 11 unidades. El partido iniciará a las 2:00 pm y usted podrá vivirlo por el streaming de Caracol Deportes.