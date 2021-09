Regreso porque me llama la historia: Piedad Córdoba será candidata a Senado

Desde el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en Bogotá, la exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal y ahora líder del movimiento Poder Ciudadano, Piedad Córdoba, confirmó que será candidata al Senado de la República por el Pacto Histórico de la izquierda, con el objetivo de ser mayorías en las próximas elecciones legislativas en marzo del 2022 y llegar a la Casa de Nariño con Gustavo Petro.

"Vine aquí por él (Petro) y volví a la política por él, porque estoy convencida de que vamos a ganar las elecciones, de que no vamos a perder. No podemos darnos el lujo; es nuestra obligación. He regresado porque me llama la historia, me convoca un momento histórico, por encima de vanidades, empatías o animadversiones", aseguró la ahora aspirante al Congreso.

"En este momento histórico y en este lugar histórico, los invito a que hagamos historia y cambiemos nuestra historia con el Pacto Histórico. Vamos a ganar las elecciones presidenciales. He respirado política desde siempre y de pie; no vuelvo a la política, porque todos aquí saben que nunca me fui. Me resisto a ser indiferente, porque no regreso a hacer lo mismo", añadió.

Sobre cuál será su rol en esta nueva etapa electoral en el país, Córdoba aseguró que "retorno a las urnas a dejar de ser oposición. Me postulo para ser gobierno junto a Gustavo Petro y el Pacto Histórico; para revivir a los olvidados ideales del pueblo gaitanista. Vinimos a pactar para ganar la Presidencia y ser mayorías en Senado y en Cámara".

En cuanto a su perfil, de hecho, la también abogada señaló que "llego como mujer liberal y feminista, a tener mi espacio en medio del más rancio machismo de la política colombiano. Pero también llego como una mujer orgullosamente negra; soy una palenquera de la política, que me resistí a subordinarme a las elites racistas del pasado y del presente".

Finalmente, con un particular mensaje al actual senador Gustavo Bolívar, para que vuelva a aspirar al Senado, Piedad Córdoba proyectó que esta alianza de la izquierda será "gobierno local en el 2023; nos tomaremos las alcaldías, los concejos, las asambleas y las gobernaciones. Acá están nuestras candidaturas, para nutrir el Pacto Histórico. Iremos a conquistar el voto de esas mayorías indiferentes con la política, pero afectadas por este gobierno catastrófico del presidente Iván Duque".