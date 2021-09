Debuta Craviotto en Bucaramanga con ansias de un triunfo ante Águilas

Atlético Bucaramanga visita este domingl a Águilas Doradas por la Fecha 10 de la Liga Colombiana, en el que será el duelo donde se estrene como DT 'Leopardo' Néstor Craviotto.

El entrenador argentino recibió al Bucaramanga con 14 puntos y en el quinto lugar parcialmente, pero con la necesidad de volver a la senda de la victoria, que conoce desde la fecha 5.

"Lo más importante es ganar, si no se gana los proyectos no sirven", dijo Craviotto, quien sabe que en la Liga se han despedido de sus equipos nueve técnicos, la mayoría de ellos por no dar los resultados esperados.

Las Águilas de Rionegro, por su parte, llegan motivadas tras haber vencido en la pasada jornada a Once Caldas, por lo que una nueva victoria podría acercarlas a pelear por un cupo en los ocho de la tabla.

El partido por la Fecha 10 de la Liga se vivirá este domingo en el estadio Alberto Grisales de Rionegro desde las 8:10 de la noche, con la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.