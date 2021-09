Proponen que hombres trans puedan prestar el servicio militar en Colombia / ()

En el Congreso de la República aterrizó un proyecto de ley que busca regular la prestación del servicio militar para la población trans del país, abriendo la posibilidad a que los hombres trans presten el servicio. La representante del Partido Verde Katherine Miranda es la autora de la iniciativa, que iniciará su trámite en Comisión Segunda de Cámara.

"Con este proyecto buscamos que los hombres transgénero puedan prestar el servicio militar de manera voluntaria, porque, tal como se encuentra en la ley, no se contempla esa posibilidad. Es decir, se encuentra en un limbo, pues la mayoría de los casos son calificados como no aptos, pero tampoco se encuentran excluidos como sí lo están las mujeres trans", afirmó la congresista.

La parlamentaria resaltó que "lo importante es que tengan la libertad de decidir si quieren prestar el servicio militar y, de ser así, el Ministerio de Defensa deberá garantizar su prestación en las filas, con el respeto por sus derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. A aquellos hombres trans que no quieran, no se les obligará, debido a que esta comunidad es de especial protección".

Miranda recordó, de hecho, que durante el 2020 se estima que alrededor de 32 personas trans fueron asesinadas por su condición. "Acá lo que buscamos es mostrar un compromiso real, para construir una sociedad mucho más equitativa y muchísimo más incluyente aún en el Ejército", concluyó.

¿Prestar el servicio como bombero?

Entre tanto, a propósito, el representante del Partido Liberal Carlos Ardila radicó otro proyecto de ley que busca modificar el servicio militar, pero para que este se pueda pagar en cuerpos de bomberos.

"Busca fortalecer las instituciones bomberiles de nuestro país, los cuerpos voluntarios y oficiales, brindándole una alternativa a los jóvenes colombianos que tienen la obligatoriedad de prestar su servicio militar. Es una opción distinta, lo van a hacer ahora desde lo social, ayudando a prevenir incendios y riesgos, y van a tener un contacto con la comunidad completamente distinto", explicó el actual vicepresidente de la Cámara de Representantes.

Además, añadió Ardila, "vale la pena también destacar que no estamos afectando las cuotas de reclutamiento, porque en el estudio de este proyecto de ley terminamos evidenciando que son miles de jóvenes los que se presentan a resolver su situación militar, y no terminan admitidos en una institución, sea Militar o de Policía".