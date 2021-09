Anuncian Encuentro por la Protección del Agua contra mega minería en Caldas

A los caldenses les preocupa el volumen de concesiones mineras que ese están solicitando y concediendo a empresas de mega minería en el territorio Caldense. En total 262 licencias de concesión están en proceso y otras 367 ya han sido concedidas.

Por ejemplo, el 80% del municipio de la Merced, el 30% de Neira y el 40% de Salamina, cuentan con solicitudes de explotación minera que “no estarían respetando las decisiones de la gente ni el medio ambiente”, asegura Juan Camilo Muñoz, integrante del Comité Agua y Territorio.

Muñoz asegura que 42 de estas licencias ya cuentan con viabilidad técnica, pero al revisarlos se encuentran que “el Gobierno no hace un control serio sobre las normas ambientales para las normas de los títulos”.

Además, cuestiona la formalidad de las empresas debido a que, según él, “muchas de estas son de papel, que no cuentan con un NIT o contacto”. Un ejemplo de estas empresas sería “Minerales Camino real SAS”, que no cuenta con redes sociales y no está registrada en la Cámara de Comercio, y que, además, comparte la misma dirección de contacto con la Sociedad de Exploraciones Norte en Colombia.

Por esta razón el próximo domingo 12 de Septiembre se realizará el Encuentro por la Protección del Agua y el Territorio Caldense en el municipio de Aranzazu, con el cual se busca debatir distintas opciones para trazar una hoja de ruta que permita continuar la lucha para proteger el territorio de la mega minería.