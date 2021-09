Talibanes no permitirán que afganas practiquen deportes

En diálogo con el medio australiano SBS, el subjefe de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, aseguró que bajo el nuevo gobierno de Afganistán se prohibirá a las mujeres del país participar de deportes en los que se exponga su cuerpo.

“Estamos en una era mediática y habrá fotos y videos que la gente verá. El islam y el Emirato Islámico no permiten que las mujeres jueguen al cricket u otro tipo de deporte donde se expongan", explicó Wasiq.

El subjefe de la comisión cultural talibán agregó que el deporte no es considerado como algo importante para las mujeres porque se enfrentarían a varias situaciones en las que su cuerpo o cara no está cubierto y “el Islam no permite que las mujeres sean vistas así”.

Ante estas declaraciones, las autoridades deportivas australianas han pedido intervenir por los derechos de las mujeres afganas recordando que anualmente hay partidos de cricket entre ambos países.

Por su parte, Naciones Unidas y Human Rights Watch también expresaron su preocupación por el aumento en las restricciones de los derechos de las mujeres en Afganistán con la llegada de los talibanes nuevamente al poder.