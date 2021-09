Julio Comesaña regresa al segundo club de su corazón

Cuando salió Amaranto Perea del Junior algunos pensaban que Julio Comesaña podría regresar a Barranquilla. Sin embargo, contrataron a Arturo Reyes. Lo de esta noche del martes fue sorpresivo, el Medellín lo anunció como técnico luego de que 'Bolillo' Gómez renunciara el domingo pasado.

El uruguayo se vistió la camiseta del DIM como jugador entre 1980 y 1981 un total de 32 partidos. Ese sería su último club y también el primero como técnico. Dirigió al DIM entre 1983 y 1986, su mejor ubicación fue en 1984 siendo tercero.

En 1992 regresó al DIM, pero no terminó el año y pasó al Junior de Barranquilla. Para 1999 a Comesaña lo llamaron para ser el manager y en el 2000 reemplazó a Oscar Aristizábal en el banquillo 'poderoso'. No tuvo un buen paso y no clasificó a las finales.

Sin duda que Julio Comesaña está relacionado con el Junior, allí ha pasado sus mejores momentos, después el otro club donde más tiempo ha estado es en el Independiente Medellín. Los antioqueños actualmente son puesto 14 con 8 puntos.