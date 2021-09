EE.UU. abrió la posibilidad de trabajar con talibanes para acabar con ISISK

Estados Unidos abrió la posibilidad a largo plazo de poder trabajar junto con los talibanes en la lucha contra el Estado Islámico, el grupo que se atribuyó el ataque suicida la semana pasada en Kabul.

Los principales lideres del Pentágono, expresaron su desconfianza sobre continuar cooperando con los lideres talibanes que ayudaron a proporcionar un paso seguro para que mas de 124.000 personas fuera evacuadas en Kabul, con la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.

A pesar de esto, el general Mark Milley, dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos pudiera trabajar en un futuro con el grupo extremista para combatir ISIS- K, no sin antes dejar claro que los talibanes son un grupo despiadado.

"No sabemos cuál es el futuro de los talibanes, pero puedo decirles por experiencia personal que este es un grupo despiadado del pasado, y aún está por verse si cambiarán o no", "en la guerra haces lo que debes, para reducir riesgo, no lo que necesariamente quieres hacer", dijo el general Milley.

El Secretario de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que las aproximaciones entre la administración Biden y los talibanes son muy limitadas pues es difícil predecir la relación diplomática entre ambas partes.

"Estamos trabajando con lo talibanes en un limitado conjunto de problemas, y solo para sacar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, así que no saltaría a una cooperación más amplia" dijo Austin.

Le puede interesar:

El Pentágono defendió el ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Kabul contra miembros del Estado Islámico, a pesar de haber cobrado la vida de 10 civiles varios de ellos menores de edad, Aseguró que el ataque fue justo frente a una amenaza inminente.

"En ese momento, y creo que esto sigue siendo válido, teníamos muy buena inteligencia de que ISIS-K estaba preparando un tipo específico de vehículo en un tipo específico de ubicación", dijo el general Milley. "Lo monitoreamos a través de varios medios y todos los criterios de participación se estaban cumpliendo. Pasamos por el mismo nivel de rigor que hemos hecho durante años ", concluyó.

Ahora, que el presidente Joe Biden y su administración declararon el fin de la guerra en Afganistán, se conoce las nuevas prioridades militares para Estados Unidos. "Continuaremos afrontando los retos de seguridad que presentan China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Es nuestro deber defender esta nación y no vamos a quitar el ojo. Eso significa esfuerzos antiterroristas implacables contra cualquier amenaza al pueblo estadounidense en cualquier sitio", dijo Austin.

El Secretario de Defensa también informó que viajará la próxima semana al Golfo Pérsico para agradecer a los aliados de la Unión Americana, que ayudaron a rescatar y ofrecer refugio a civiles afganos. "Ahora la guerra ha terminado y estamos entrando en un nuevo capítulo, uno en el que nuestros diplomáticos y nuestros socios interinstitucionales toman la iniciativa" afirmó Austin.