Claro Video integra contenido de Paramount+ sin costo para sus suscriptores

Desde este 1 de septiembre, los usuarios de Claro video en Colombia podrán acceder a todo el contenido de Paramount+ sin ningún costo adicional a su suscripción, disfrutando de más de 5.000 horas de entretenimiento el servicio de streaming premium de ViacomCBS.

Showtime, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr., CBS, Smithsonian Channel, son algunas de las marcas que se incluyen en el servicio.

SERVICIO DE CLARO VIDEO

Cabe recordar que el servicio de Claro video viene incluido en los planes postpago de telefonía móvil y también para los colombianos que tengan servicios fijos de la compañía.

OTROS ÉXITOS DE LA PLATAFORMA

>The Handmaid’s Tale, Yellowstone y Your Honor, y los estrenos más populares como The Good Lord Bird, The Comey Rule y Blackbird.

¿CÓMO ACCEDER A LOS CONTENIDOS DE PARAMOUNT+?

1.Ingrese con su usuario y contraseña a la plataforma Claro Video

2. En la pestaña >Catálogo busque Paramount+

3. Encontrará dos campos (series - películas) y busque la que sea de su interés-

Cortesía: Claro Video / Interfaz de Claro Video