Nada ha pasado: Rueda habló con James y espera tenerlo a sus órdenes

La novela mediática que se ha armado teniendo como protagonistas a James Rodríguez y el entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, está llegando a su fin, luego de que se generara la polémica por la desconvocatoria del jugador del Everton para las fechas eliminatorias ante Perú y Argentina y la Copa América.

El comunicado de respuesta de James tras la noticia de su desconvocatoria denotaba una pequeña fractura entre el goleador del Mundial de Brasil 2014 y el cuerpo técnico, además de una ruptura en la comunicación entre el Everton, el jugador y la Selección tras la eventual recuperación de la lesión que padecía por ese entonces.

Le puede interesar:

Pasados casi dos meses de aquel entonces, las aguas parecen estar más calmadas, a pesar de que James no fue tenido en cuenta para la triple fecha eliminatoria ante Bolivia, Paraguay y Chile próximos a disputar; ya que no ha jugado con regularidad en el Everton. James ya bajó la guardia y aclaró previamente que no tiene ningún problema con el cuerpo técnico de la Selección y lo mismo hizo el técnico Reinaldo Rueda.

En El VBar de Caracol Radio, Diego Rueda afirmó que el seleccionador habló con James y, palabras más, palabras menos, le dijo: 'Tranquilo, James. Usted está bien y será convocado. Nada ha pasado'.

Anteriormente, en la rueda de prensa que puso fin al morfociclo del mes de agosto, el entrenador vallecacuano manifestó: "Todos los jugadores que estén jugando son elegibles. Nunca ha habido ningún problema (con James)".

De esta manera, la pelota está en el tejado de James, quien depende de su trabajo para que sea tenido en cuenta por el técnico del Everton Rafael Benítez y así tener continuidad para volver a la Selección Colombia. Del mismo modo, deberá cuidarse de no volver a recaer en algún tipo de lesión que lo pueda sacar de la convocatoria para la triple fecha eliminatoria de octubre.