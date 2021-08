Sayed Sadaat, el hombre que pasó de ministro en Afganistán a domiciliario /

La situación en Afganistán es muy angustiante por la situación política que atraviesa luego de que los talibanes se tomaran el poder y su presidente Ashraf Ghani abandonara el país, lo que ha provocado que miles de afganos huyan a tierras extranjeras para vivir el horror de una dictadura islámica.

Sin embargo, antes de que esto ocurriera había afganos que también buscaban emigrar en busca de mejores oportunidades, uno de ellos fue el exministro de Comunicaciones Sayed Sadaat, quien estuvo en el cargo desde 2018 hasta el 2020, cuando le comunicó al jefe de Estado Ghani que se iba del cargo porque se iría del país por motivos personales.

Sadaat se marchó rumbo a Alemania y se mantuvo por un tiempo con los ahorros que consiguió de su trabajo como político en Afganistán; pese a su experiencia en temas diplomáticos, el exministro no logró encontrar un empleo que se ajustara a sus conocimientos.

La razón por la que no pudo encontrar un trabajo acorde a él, pese a tener dos maestrías y una licenciatura y veinte años de experiencia laboral en ámbitos diplomáticos, fue el idioma; Sadaat no sabía hablar alemán.

Cuando comenzó a escasear la plata, Sayed Sadaat se vio en la obligación de buscar un trabajo ordinario como un ciudadano más y lo encontró, ahora es repartidor de pizza en la ciudad de Leipzig.

Las fotografías del exministro en su nuevo trabajo comenzaron a circular por las redes sociales generando múltiples comentarios a los que él respondió: “No me avergüenzo de mi trabajo y no me siento inferior. No creo que los afganos se avergüencen de tener un exministro trabajando, pero sí estarían avergonzados si recibiera dinero social”.