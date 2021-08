EE.UU. compartió datos de ciudadanos y aliados afganos a talibanes en Kabul

El Departamento de Defensa confirmó que funcionarios estadounidenses en Kabul dieron a los talibanes una lista de nombres de ciudadanos, titulares con Green Card y aliados afganos para que se les permitiera el paso al perímetro del aeropuerto internacional controlado por militares de la Unión Americana.

El subdirector de Logística del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Hank Taylor, dijo que "esta información es segura para ser compartida".

De acuerdo con el portavoz del Pentágono, John Kirby, las tropas estadounidenses se preparan ante eventuales nuevos ataques del Estado Islámico, aseguró que hay "amenazas específicas y creíbles". Dijo que las militares están listos para responder mientras continúan con las evacuaciones en Afganistan.

El general Hank Taylor también aclaró que solo hubo una explosión el día de ayer en las intermediaciones del aeropuerto de Kabul y no dos, como se había reportado inicialmente, y que cobró la vida de decenas de personas entre ellos 13 militares estadounidenses. Dijo que únicamente la explosión suicida reportada en Abby Gate sucedió y la segunda en el Hotel Baron no ocurrió.

"No creemos que hubo una segunda explosión en o cerca del hotel Baron. Fue un atacante suicida. No estamos seguros de cómo se proporcionó ese informe incorrectamente, pero sabemos que no es ninguna sorpresa", dijo el general Taylor.

Una tercera explosión había sido reportada sin embargo, el Pentágono informó que se trató de una detonación controlada por parte de Estados Unidos para destruir armamento del ejercito norteamericano.



Le puede interesar:

El Pentágono dice que continuará eliminando sus equipos en el aeropuerto de Kabul antes de la fecha límite del 31 de agosto, y que se "eliminará de manera responsable" para que no termine en manos ni de los talibanes ni de grupos extremistas.

El vocero del Departamento de Defensa informó que por seguridad, de aquí en adelante serán más cuidadosos con la información que se le otorgue a la prensa sobre cuántos militares estadounidenses quedan en Afganistán. Se conoció que ya empezaron a ser evacuados, a inicios de la semana se hablaba que habrían 5.800 uniformados en Kabul y hoy se informó que por el momento permanecen más de 5.000.

Hasta el momento 110.000 personas han sido evacuadas de Afganistán y cerca de 7.000 aliados afganos han llegado a Estados Unidos. Todavía hay más de 5.000 personas dentro del aeropuerto de Kabul, a la espera de salir del país.