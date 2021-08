Eduardo Lara no va más en el Once, así le fue al D.T en sus últimos equipos

"El profesor Eduardo Lara no continúa al frente del Once Caldas. En la rueda de prensa, después de la derrota frente al Pereira en el Palogrande, el entrenador anunció que por petición de los directivos, entregará la dirección del equipo al gerente deportivo Fernando Dortti", así fue el comunicado del club de Manizales.

El técnico llegó en enero de 2021 en reemplazo de Hubert Bodhert. En el Apertura el Once Caldas fue puesto 15 y este semestre ya quedó eliminado de Copa Colombia y en liga ganó un partido, empató otro y perdió 3. Los números no avalaron al entrenador de 61 años.

Lara se dio a conocer por su importante trabajo en las selecciones juveniles de Colombia, pero sus últimas experiencias en clubes no han sido buenas. Con el América fue finalista de la B en 2012, pero no pudo ascender. En el primer semestre de 2015 dirigió a un Boyacá Chicó con muchos problemas y no le fue bien.

A Envigado, Lara llegó a final de 2018 y en 2019 en 32 partidos de liga no alcanzó el 40% de rendimiento. Se hizo cargo de Nacional de Ecuador en 2020, solo dirigió 4 compromisos y se marchó por diferencias con los directivos. En medio de todo esto trabajó con la Selección Sub 20 y de mayores de El Salvador en 2017.