"Haremos replanteamientos, porque París está a la vuelta de la esquina"

El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, dialogó con Olímpicos Caracol en el cierre de las justas deportivas en Tokio. El directivo, hizo un balance de la presentación nacional en territorio japonés y habló de algunas propuestas de cara a París 2024.

Solano, quien regresará en las próximas horas al país junto con el resto del equipo de deportistas colombianos, lamentó que no se hubieran podido conseguir más medallas. Sin embargo, resaltó la preparación que tuvieron los atletas para estas justas "atípicas".

"Han sido unos juegos atípicos. Colombia a pesar de las dificultades se preparo bien, no en las condiciones que se querían, pero hicimos un esfuerzo grande. Clasificar no fue fácil y el solo hecho de clasificar es un logro, Colombia pudo calificar 72 atletas. Nos sentimos honrados, 5 medallas, hubiéramos querido dar más medallas", dijo.

"Fue difícil, el factor suerte, incluso en algunos casos un fallo donde a Colombia le quietaron triunfos con Céiber Ávila y Yuberjen Martínez. Tuvimos la incertidumbre hasta el final con las pesas, al final llevamos tres. El balance es positivo, hubiéramos querido ganar 8-9 medallas. Hay que hacer un análisis profundo apenas lleguemos a Colombia, vamos a hacer replanteamientos porque París está a la vuelta de la esquina", agregó.

Precisamente, sobre los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en territorio francés, Solano fue enfático en algunas modificaciones que se deben hacer para mejorar las presentaciones y por su parte, obtener más medallas.

"Vamos a empezar haciendo un análisis deporte por deporte, mirar que está pasando. Voy a hablar con el Ministro y las federaciones. En algunos casos vamos a contratar entrenadores de primer nivel. Vamos a concentrarnos en una selección olímpica. Esa selección nacional donde debe preparse con todas las condiciones. No vamos sacar excusas que no nos preparamos bien. No se dieron algunas medallas por factor suerte como el tenis o el golf. En el atletismo hubiéramos podido ganar con Eider Arévalo, pero ese es del deporte", expresó.

"Vamos también a buscar una estrategia con los deportes en conjunto. Es importante para un país futbolero, vamos a hacer una alianza con la Federación para priorizar los Olímpicos, porque es importante que el fútbol esté. Es el periodo de los análisis y en eso lo tenemos claro Mindeporte como Comité Olímpico y federaciones deportivas. El pueblo colombiano merece que los atletas le den triunfos y para eso hay que mejorar. En Colombia se ha mejorado el tema de los apoyos, con este Gobierno se incrementaron los recursos. El impacto de los JJOO ha sido positivos por la audiencia que hemos tenido y vamos a superar las actuaciones del pasado", añadió.

Sobre el aporte económico del Gobierno y autoridades locales, dijo: "Ya hay una consciencia de los gobernantes de turno que el deporte es importante, es un motor de nuestra sociedad, se ha dado un ejemplo del deporte lo que significa para la juventud. El gobierno ha cumplido, lagunas gobernaciones y alcaldías han cumplido, la empresa privada también. Estamos planificando una reunión estratégica para pensar en parís. Podemos salir adelante como lo hemos demostrado en Londres y Río. Esto ha sido un bache, nos faltó un poco de suerte", comentó.

Finalmente, respecto a los relevos generacionales de los deportistas que ya no continuarán, aseguró: "Tenemos unos juegos en Colombia que son los Panamericanos junior en Cali, donde van a surgir algunos deportistas que van a estar en París. El recambio existe y lo va a haber. En noviembre van a ver los juegos de Cali y esa va a ser la plataforma de la Selección Olímpica, el COC va a asumir esta nueva propuesta de la Selección Olímpica. V a ser una propuesta interesante para el deporte colombiano".