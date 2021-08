Con la vista en Barcelona, el PSG remonta y gana en el inicio de la Liga

El París Saint-Germain sumó los tres primeros puntos este sábado en su regreso a la Ligue 1 francesa, con una victoria en la cancha del recién ascendido Troyes (2-1) que no eclipsa la tensa espera en el club sobre una eventual llegada del astro argentino Lionel Messi.

Achraf Hakimi (19) y Mauro Icardi (21) permitieron al conjunto parisino dormir como líder del campeonato la noche del sábado al domingo, a la espera de la disputa del resto de la primera fecha.

Kylian Mbappé, ausente en la derrota el domingo pasado en la Supercopa francesa ante el Lille (1-0), sí jugó este sábado, al igual que el fichaje neerlandés Georginio Wijnaldum.

El internacional francés dio el segundo gol a Icardi, quien envió el balón al fondo de las redes con un disparo con el exterior desde el corazón del área. El Troyes se había adelantado en el minuto 9 con un remate de cabeza de El Hajjam a la salida de un córner

Mientras la capital París mira hacia Barcelona, donde Lionel Messi tomará la palabra el domingo antes de tomar, quizá, rumbo al PSG, el equipo de Mauricio Pochettino cumplió logrando los tres puntos en su estreno liguero.

Sin Neymar ni Di María, recién llegados al trabajo de sus vacaciones, y aún sin el lesionado Sergio Ramos, y sin el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, pero con Kimpembe, Mbappé, y Keylor Navas, los parisinos no temblaron ante los 16.000 espectadores presentes en el Stade de l'Aube.

Y eso que los locales se adelantaron por medio del marroquí Oualid El Hajjam a los 9 minutos.

Cabe destacar las atajadas del costarricense Navas (28, 35, 90, 90+1), sin las cuales el resultado bien pudiera haber sido otro.

Esta victoria permite a Pochettino conservar la tranquilidad antes de una semana que se anuncia decisiva para el eventual fichaje de Messi.

Y es que el PSG se halla en primer lugar en las quinielas sobre el próximo destino del ya exjugador del FC Barcelona.

"Pasará lo que tenga que pasar los próximos días. Cualquier entrenador quiere tener a los mejores jugadores del mundo a sus órdenes", declaró Mauricio Pochettino, sin despejar el misterio.

"Es el mejor jugador al que me he enfrentado en mi vida. Pero no sé si jugará aquí, sinceramente no lo sé", afirmó por su parte Herrera al micrófono de Canal+.

No es de extrañar que las ausencias en la ciudad de Troyes del presidente Nasser Al-Khelaïfi y del director deportivo Leonardo alimenten los rumores sobre las negociaciones en curso.