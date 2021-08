La JEP rechazó en esa justicia a Enilce López, conocida como “La Gata” /

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, de la Jurisdicción Especial para la Paz, decidió rechazar en esta justicia a Enilce López, conocida como “La Gata”. La decisión se tomó porque su propuesta de aporte a la verdad no garantiza los derechos de las víctimas y no supera lo que ya se conoce en la justicia ordinaria que determinó que López fue integrante de las autodefensas y la JEP no tiene competencia para investigar, juzgar y sancionar a los miembros de este grupo armado ilegal.

Enilce López conocida empresaria del chance en el norte de Colombia, tiene una condena por homicidio agravado y procesada por otros delitos, como lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.

Para el alto tribunal, la solicitud de López no llena los requisitos que deben cumplir quienes piden acogerse a la JEP de manera voluntaria. Ella buscó la vía de tercero civil, pero según la justicia ordinaria Enilce López ostentó una clara posición de dominio y poder dentro de la estructura paramilitar en Bolívar y por ello no puede estar en la Jurisdicción Especial para la Paz.

La JEP reitera que los comparecientes que soliciten acceder a los beneficios del Sistema Integral para la Paz y permanecer en él, deben presentar una contribución genuina en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se debe ir materializando a medida que avanza el proceso. Este es un requisito indispensable tanto para los exFarc como para los exmiembros de la fuerza pública y los terceros civiles.

Con este rechazo Enilce López, conocida como “La Gata”, seguirá en prisión domiciliaria en Barranquilla y su proceso seguirá siendo competencia de la justicia ordinaria.