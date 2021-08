Tributaría exoneraría del impuesto de renta a inversionistas extranjeros

Luego de que el Gobierno nacional, a través del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentara oficialmente la Reforma Tributaria ante el Congreso de la República, el representante del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, denunció que este proyecto cuenta con 'un mico' que golpearía a la industria nacional.

"Irónicamente, aunque la reforma trae una carga fiscal mayor a las empresas nacionales, viene con un beneficio tributario que nos causa mucha extrañeza, y que está dirigido a los extranjeros con mayores recursos económicos, que decidan obtener utilidades por realizar inversiones en el país", anticipó el representante por Norte de Santander.

Lo que se plantea, según explicó Chacón, es una modificación al artículo 18-1 del Estatuto Tributario, para reducir la tarifa de retención del impuesto sobre la renta del 5% al 0%, sobre las utilidades obtenidas por inversiones de capital extranjero en valores de renta fija, publica y privada.

"De establecerse esa retención del 0%, representará la exoneración del impuesto de renta a estas inversiones, con lo cual no pagarán este tributo. Esa medida afectará negativamente la competitividad de la industria nacional frente a la industria extranjera. No puede ser que no se retire este mico", añadió el legislador.

La denominada Ley de inversión social justifica que esta medida se justifica en buscar mejorar la competitividad del país para atraer inversión extranjera. Pese a ello, para el liberal, de materializarse aumentaría la inequidad y debilitaría más a las empresas colombianas.