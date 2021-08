Santa Fe recibe a Nacional con público y con Rivera en la cuerda floja

¡Vuelve el público! Esa era la noticia que estaba esperando el público capitalino. Para Santa Fe no es el mejor presente, es último en la tabla sin puntos y lleva 10 partidos sin conocer la victoria contando los juegos de Copa Libertadores. Atlético Nacional suma 4 unidades y su problema principal está en el escritorio, las tutelas para poder inscribir a sus jugadores no han funcionado y no se ve un futuro claro.

Justamente el último partido con público en Bogotá fue un Santa Fe vs Nacional. Se jugó el 8 de marzo de 2020 y hubo empate 2 - 2 con doblete del 'Rifle' Andrade y por los locales marcaron Fabián Sambueza y Dixon Rentería. Hoy se esperán cerca de 17.000 asistentes en caso de que se venda toda la boletería disponible. Harold Rivera ha perdido el apoyo de algunos hinchas y este partido más el de Millonarios el sábado podrían ser definitivos para su continuidad.

Le puede interesar

Santa Fe tiene como gran novedad la vuelta de Leandro Castellanos al arco luego de una lesión. Atlético Nacional viene de ganarle a Millonarios en la Florida Cup y Alejandro Restrepo sin sus refuerzos quiere consolidar su idea de juego. El partido iniciará a las 8:00 pmy usted podrá vivirlo por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Posibles formaciones

Santa Fe: Leandro Castellanos, Edwin Herrera, Fainer Torijano, Iván Villalba, Dairon Mosquera, Alex Mejía, Leonardo Pico, Neyder Moreno, Kelvin Osorio, Jhon Arias y Jorge Ramos.

¡Todo listo para hoy 🇮🇩!



Estos son los 18 convocados por el @DTHaroldRivera para la Fecha 3 ⚽.



¡VAMOS LEÓN 🦁!



Boletería 🎟️ disponible aquí 👉 https://t.co/vLdfvSnmSa. pic.twitter.com/hC6AXHnZch — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 3, 2021

Atlético Nacional: Aldair Quintana, Yerson Candelo, Geisson Perea, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero, Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Alex Castro y Jefferson Duque.