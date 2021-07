Borda: "La crisis del arbitraje en Colombia es culpa de Machado y Lamoroux"

Por José Borda

El arbitraje colombiano atraviesa una fuerte crisis jugadas dos fechas de la Liga. En el segundo semestre los escándalos han sido inmensos, se pitan penaltis por jugadas fuera del área, se valen goles precedidos de manos, se expulsan mal o se dejan de excluir jugadores, se anulan goles de la manera más increíble y, lo más tenebroso de ello, sin fundamentos reglamentarios, donde todo es apoyado en la mayoría por el VAR.

No obstante, estos problemas no son solo de ahora, en el torneo pasado fue igual o peor, fecha tras fecha las quejas de los presidentes de clubes eran reiterativas y los errores fueron el pan de cada jornada, incluso en la final. Todos pensamos que luego de ese nefasto trabajo arbitral en el Apertura, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor tomarían cartas en el asunto, pero no hicieron nada, todo pasó de agache y se continuó en las mismas con los mismos.

Es decepcionante ver todas las fechas errores groseros por parte de los árbitros, se equivocan por su mala ubicación, su desconocimiento de las reglas y el protocolo del VAR, aspectos estos que deberían ser trabajados por la Comisión Técnica en las Prácticas y pretemporadas, como no se hace pues los resultados saltan a la vista.

Los jueces colombianos están pitando muy mal y con la llegada del VAR se notan relajadísimos y sin criterio, pareciera que se acostumbraron a juzgar con la tecnología y descargan su responsabilidad en ella, cuando no la tienen o cuando la tienen trabajan perversamente y por eso vienen las embarradas.

Pero la culpa no es sólo de los árbitros sino de quienes los dirigen, mientras Imer Machado sea el director del arbitraje en Colombia y Wilson Lamoroux sea en encargado del VAR, la responsabilidad recae sobre ellos, pues no han hecho nada por mejorar el arbitraje, no enseñan, no corrigen, no hacen prácticas de campo, en las pruebas físicas y teóricas son permisivos. Hay un montón de dudas que son más culpa de quienes dan las instrucciones que de los propios árbitros.

Aunado a lo anterior, la falta de criterio a la hora del manejo del VAR es desastrosa, pues les dieron la orden que los VARS deben apoyar las decisiones que el árbitro tome en el campo así sean equivocadas. Sin lugar a dudas esta Comisión Técnica de Árbitros es la más patética de los últimos años en Colombia, pues no se les ve trabajo y, lo más grave, se nota que no tienen ascendencia y credibilidad en sus dirigidos. Eso es lo que los árbitros reflejan en los campos jornada tras jornada.

El presidente de la Federación, Ramón Jesurun, y de la Dimayor, Fernando Jaramillo, deberán, más temprano que tarde, cambiar a Machado y su corte, de no hacerlo, la Asamblea General de Clubes y los problemas les pasarán factura. Para empezar un cambio en el arbitraje nacional el ahogado no hay que buscarlo río arriba, porque ya saben dónde está. De mantener a estos personajes los escándalos seguirán y cada vez serán más grandes.