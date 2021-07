Las repercusiones que podría traer la tutela de Nacional contra la FCF

Atlético Nacional reveló que el viernes pasado interpuso una tutela ante la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor. El club alega que "Las Comisiones del Estatuto del Jugador de la Dimayor y de la FCF no son jueces de la República. Por ese motivo, no pueden dirimir diferencias contractuales entre sus afiliados ni condenar el pago de perjuicios de un club a otro, al tenor del artículo 11 del Decreto 1228 de 1995, el cual sólo les da funciones administrativas".

Todo esto con respecto al tema de Fernando Uribe. Los 'verdolagas' consideran que el TAS es el único organo especializado en "impartir justicia y decidir en derecho si un club o un jugador incumplió un contrato deportivo y tasar su perjuicio". Ocurre que Tuluá fue primero a la Comisión del Estatuto del Jugador, antes de que Nacional lo hiciera ante el TAS. Por tal razón, a pesar de que el TAS en un momento dijo que solo debían pagar 150.000 dólares y no 5 millones, el Tribunal Superior Suizo determinó que la primera decisión de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol era la que valía.

Más allá de quién tenga razón o no el hecho de Atlético Nacional acudir a la justicia ordinaria podría traer repercusiones. El artículo 15 de los Estatutos de la FCF dice: "Los afiliados someterán sus diferencias, reclamos y en general toda controversia a la decisión de los órganos disciplinarios deportivos, acatando y cumpliendo cabalmente sus decisiones. La violación de este precepto generará como sanción la desafiliación del organismo deportivo".

De otro lado, el artículo 3 del Código Disciplinario de la FCF específica: "No podrán someter disputas de tal naturaleza ante tribunales ordinarios a menos que se especifique en la reglamentación Fifa. Agotada la vía federativa (instancias de los órganos disciplinarios deportivos), podrán someter las controversias ante el Tribunal Arbitral de Deporte (TAS) de Lausana (Suiza) o al tribunal de arbitramento que eventualmente se señale en los estatutos de la Fifa, la Conmebol , la FCF y la Dimayor, según corresponda".

Por último, se sabe que unos de los blindajes que tiene la FIFA es que la justicia ordinaria no actúe en cuanto al fútbol o desafilian a las federaciones, a no ser que sea un tema extraordinario, por eso el gran poder que tienen. Por ejemplo, en 2009 el Rangers de Chile fue a la justicia ordinaria para impedir el descenso de unos clubes. La FIFA envió un ultimatúm a la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) para que en 72 horas el club desistiera de ese recurso o los desafliliaban y Chile no podría ir al Mundial de Sudáfrica.