Aplicaciones de videos: las más vistas por los colombianos

Debido a la pandemia y a que ahora las personas pasan más tiempo en sus casas, se volvió tendencia disfrutar de videos, películas y series.

Los Smart TVs Samsungpermiten que los usuarios vivan de sus contenidos favoritos con la mayor calidad de imagen y sonido para una experiencia de otro nivel.

Estos cuentan con una interfaz fácil y rápida para que los usuarios puedan conectarse a Internet para disfrutar de sus contenidos de preferencia a través de las plataformas de video. Esta interfaz se denomina Samsung Smart Hub, a través de la cual se puede acceder a internet, aplicaciones, acceso a redes sociales y conectividad entre dispositivos.

Las más usadas, las más vistas y las más descargadas

Las apps con mayor número de visitantes únicos en lo corrido de 2021:

YouTube – 32,262 M visitantes únicos

Netflix – 31,910 M visitantes únicos

Prime Video – 16,124 M visitantes únicos

Webbrowser – 10,813 M visitantes únicos

Disney+ - 7,991 M visitantes únicos

Las más usadas:

Netflix – 351.125.845 veces

YouTube – 324.579.183 veces

Prime Video – 71.684.400 veces

Disney+ - 41.414.413 veces

Webbrowser – 41.069.559 veces

Las más descargadas:

Spotify – 1.546.097

YouTube – 553.586

Disney+ - 518.878

LibAriaFW – 482.794

Samsung presentó su portafolio de TVs 2021, conformado por Neo QLED, The Frame, The Sero, The Premiere y Crystal UHD, con el objetivo de ofrecer un dispositivo para cada estilo de vida.