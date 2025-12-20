Estados Unidos ataca al Estado Islámico en Siria como represalia por emboscada a soldados

KOB04. SANLIURFA (TURQUÍA), 27/09/2024.- Fotografía de archivo fechada el 16 de octubre de 2014 de un avión de la coalición internacional anti-Estado Islámico (EI) en el cielo mientras se llevan a cabo ataques aéreos en la ciudad de Kobane (Siria), visto cerca del distrito de Suruc, Sanliurfa (Turquía). Estados Unidos anunció este viernes que alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Irak para finalizar la misión contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en septiembre de 2025 en el país árabe y que pasará a tener un rol de asesoramiento y apoyo dentro de una "relación bilateral de seguridad" normalizada. EFE/ Tolga Bozoglu / TOLGA BOZOGLU ( EFE )

El Ejército de Estados Unidos anunció que inició un “ataque a gran escala” contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Siria este viernes, 19 de diciembre, en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana pasada, que acabó con la vida de dos soldados y un intérprete estadounidenses, en la provincia siria de Homs.

“Las fuerzas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del EI en Siria. Este ataque masivo se produce tras el ataque contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Siria el 13 de diciembre”, informó en un breve comunicado el Comando Central de EE.UU.

Poco después de publicarse ese texto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque en redes sociales y explicó que la campaña ha sido bautizada como “Operación Ataque Ojo de Halcón”.

“Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza”, dijo.

“Como dijimos inmediatamente después del brutal ataque (del 13 de diciembre), si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad”, añadió en el texto el secretario de Guerra.

Una represalia “muy seria”: Trump

Al respecto, el presidente Donald Trump calificó el contraataque que el ejército estadounidense lanzó como una “represalia muy seria” contra el Estado Islámico (EI).

“Por la presente, anuncio que Estados Unidos está infligiendo una represalia muy seria, tal y como prometí, a los terroristas asesinos responsables”, afirmó Trump en su red Truth Social.

“Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones del EI en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se erradica al EI”, escribió.

Según un funcionario estadounidense anónimo citado por el diario The New York Times, decenas de presuntos emplazamientos del EI en varios puntos del centro de Siria fueron atacados con cazas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería. Se espera que los bombardeos duren varias horas.

Los dos militares y el traductor atacados el pasado sábado por un solo tirador cerca de la ciudad siria de Palmira han sido los primeros estadounidenses que mueren en el país desde la caída del régimen de Bashar al Assad el año pasado.