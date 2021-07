Samantha Barrón presenta “Arreglándome y dañándome”

Samantha Barrón es una artista mexicana que lleva bastante tiempo en la escena musical. En esta oportunidad presenta el tema “Arreglándome y dañándome” junto al rapero colombiano Nanpa Básico

“Conectar humanamente es lo que más nos funciona. Cuando Nanpa escribió esta canción me dijo: Te vi ahí y que él me diera esa libertad a mí me dio para transmitir a mi manera y a mi experiencia” Contó la artista a Caracol Radio

Samantha y Nanpa ya tenían un tema juntos llamado “Dibújame” que fue el inicio de una gran conexión musical. El video de esta canción fue grabado en Colombia y representa todos esos laberintos en una relación.

La cantante mexicana, estudio licenciatura en música clásica que espera poder integrar a su propuesta musical. Además escribe y compone en varios idiomas como inglés e Italiano. Recientemente presentó su tema Frío junto a la artista Noa Sainz.