Habla hombre que se reunió con supuesto responsable de magnicidio en Haití

Parnell Duverger, un profesor retirado de la Florida, habló con Caracol Radio desde Fort Lauderdale, Florida, sobre sus varias reuniones desde 2016 con el doctor Emmanuel Sanon, el hombre sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise.

Según Duverger, el objetivo de Sanon era hacer lobby político para convertirse en Primer Ministro de Haití y "transformar" el país. Por esta razón fue invitado a decenas de citas virtuales y presenciales para discutir planes económicos y de infraestructura para la nación caribeña.

"Conocí al doctor Sanon en 2016, alguien me lo presentó. Desde ese día supe que él quería convertirse en el Primer Ministro de Haití. Yo acababa de completar un proyecto económico para el desarrollo de Haití. Soy economista, nativo de Haití, nací en Puerto Príncipe y todo lo que hago en mi carrera está basado en Haití", dijo Duverger

"Desarrolle un plan económico de 30 años, y un gran componente de él era la construcción de infraestructura física, que es necesaria para alcanzar un desarrollo sostenible. Esto implicaba puentes, puertos, carreteras y redes telefónicas". "Y por esta razón alguien me lo presentó (Dr. Sanon), estuvimos en contacto intermitentemente y solo hasta el 2020, me invitó a participar en reuniones vía Zoom, con varias personas, algunos de ellos funcionarios del departamento de Relaciones exteriores de Haití, otros funcionarios de Educación y entendí que era un comité de orientación estratégica para alcanzar el desarrollo". dijo Duverger.

Según el profesor de 70 años, fue contactado por una firma en Miami llamada CWI para discutir sobre su plan de desarrollo. Y que a partir de julio de 2020, las reuniones con doctor Sanon fueron semanales desde las 8PM a 10PM, únicamente para discutir desarrollo, no política. Dijo que siempre habían invitados de asociaciones privadas en Haití y el número de asistentes a estas citas virtuales era entre 8 ó 9 personas.

"El presupuesto de estos planes era de $83 billones de dólares, eso es mucho dinero para un país como Haití. Siempre fui una de las personas que discutió trabajar junto a organizaciones internacionales como Naciones Unidas, OEA, Caricom, el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, y países con la capacidad y organización de ayudar y financiar esos esfuerzos. Haití es el país más pobre de este hemisferio", dijo Duverger

En mayo de 2020 Duverger aseguró que fue invitado a una reunión en Fort Lauderdale, Florida, donde participó un invitado que representaba una firma financiera Worldwide Capital. Empresa que actualmente junto a su propietario Walter Veintemilla, se encuentran bajo investigación por las autoridades por estar posiblemente haber financiado la operación contra el presidente de Haití.

De acuerdo con Duverger, en estas reuniones con Doctor Sanon, nunca escuchó nada sobre un posible asesinato a Jovenel Moise, tampoco a un posible golpe de estado ni nada sospechoso.

"El objetivo era convertirse en Primer Ministro en Haití, y lo que debía hacer era lobby con personas poderosas, porque este puesto no es electo, el Primer Ministro lo determina el presidente". "El ya estaba haciendo lobby desde 2016, y de vez en cuando en las reuniones había un invitado. El Primer Ministro debe ser aprobado por el Congreso", dijo el profesor a Caracol Radio.

Según Duverger, estaba en shock cuando escuchó por primera vez el nombre del doctor Emmanuel Sanon relacionado con el asesinato de Moise, "lo primero que me impresionó fue una semana antes del asesinato, una de las personas que participaba en al reunión, envió un mensaje de WhatsApp diciendo que hay muchos hombres uniformados de negro, habían entrado a la oficina de la Villa Internacional Médica de Haití, que es un proyecto de doctor Sanon, y esto me alertó, pero tratándose de la forma en la política se hace en Haití supuse que no es algo bizarro, eso es lo que usualmente hacen."

"Otra cosa que me impresionó después de ese mensaje es que fue enviado a cada uno de los miembros que participaban en las reuniones semanales de Dr. Sanon. Luego otro mensaje llegó diciendo que esos mismos hombres de negro habían ido a la residencia privada del doctor Sanon, que parecía ser, en frente de la organización. Sospeché que él había sido arrestado." dijo Duverger.

Otro de los señalados por las autoridades Haitianas es Antonio Intriago y su compañía CTU Security, supuestamente encargados de reclutar a los mercenarios que asesinaron al presidente de Haití, sin embargo, Duverger aseguró que esta persona nunca escuchó de él antes, y pero si estuvo en las reuniones. "Solo hasta que los periodistas me preguntaron sobre la reunión en mayo, supe de él, y encontré en una de las tarjetas profesionales que me dieron en una de las citas presenciales."

La última vez que el profesor Duverger habló con doctor Sanon fue en marzo de 2021, sin embargo, aseguró que nunca sostuvo una conversación privada, siempre que en la reuniones con más personas. Según Duverger, durante este último año, solo hubo dos reuniones presenciales con el doctor Emmanuel Sanon.

El profesor Duverger comentó que fue él mismo quien alertó a las autoridades que hizo parte de varias reuniones con Sanon, luego de que se viralizara una imagen de una reunión donde según la Policía de Haití se planeo el asesinato de Jovenel Moise, y aclaró que en las reuniones que él estuvo, nunca se conversó sobre dicho plan.