¿Quién es el Ronaldo que llegaría al fútbol colombiano?

"Siempre lo he dicho, el 'matador' Tejada es uno de los jugadores que más me gusta. Su forma de jugar, su forma de ser fuera y dentro de la cancha", dijo Ronaldo Dinolis alguna vez a El Marcador TV. Luis Tejada jugó en Colombia en: Tolima, Envigado, Once Caldas, América y Millonarios. Ahora Dinolis podría llegar a Santa Fe.

El delantero panameño nació en Colón e inició su carrera en la segunda división con el New York F.C, club originario de su ciudad. Debutó en la máxima categoría con el Sporting San Miguelito en 2017 cuando tenía 22 años. Allí jugó 49 partidos y anotó 16 goles.

'Bolillo' Gómez lo convocó a la selección panameña para un partido amistoso contra Granada en 2017 y le dio 45 minutos. Ronaldo continuó su carrera en 2018 con el Santos de Guápiles en Costa Rica. Su paso fue corto y en 17 partidos marcó 4 veces. Posteriormente regresó en 2019 a su país para jugar con Universitario, solo hizo 2 goles en 5 compromisos.

Su siguiente destino fue el Real España de Honduras y dejó como registro 2 goles en 9 partidos. En 2020 lo fichó Plaza Amador y tan solo alcanzó a disputar un juego. Volvió al Sporting San Miguelito y en 7 partidos anotó un gol.

A comienzo de este año vivió uno de sus mejores semestres con su regreso al Plaza Amador y 6 goles en 16 compromisos. Actualmente, tiene 26 años y un total de 119 partidos jugados en su carrera y 38 anotaciones. A Santa Fe le urge encontrar un goleador. Solo cuenta con Jorge Luis Ramos como centrodelantero.