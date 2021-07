El lado más humano de Pogacar, el líder indestronable del Tour de Francia

Tadej Pogacar ganó la etapa 17 del Tour de Francia, el joven prodigio esloveno se impuso, salvo por aquel mechón que sobresale de su casco, sin despeinarse en la etapa reina de la carrera, donde en la línea de meta superó a sus principales perseguidores, el ecuatoriano Richard Carapaz y el danés Jonas Vingegaard.

La superioridad del jefe de filas del Team Emirates es tal, que aún en el ascenso al Col du Portet se le vio sonriente, el corredor de 22 años intentó negar esto al ser interrogado por los medios diciendo que se trata de una expresión al competir, luego confesó que cuando vio a su familia ubicada en los últimos kilómetros de la carrera dejó salir una gran mueca de alegría.

Y es que la familia de Pogacar ha sido fundamental para situarse a donde se encuentra hoy, no solo como líder del Tour de Francia a falta de cuatro etapas; sino también como el hombre que en el inicio de su carrera está revolucionando el ciclismo.

Pocos lo dicen pero tampoco hay necesidad de hacerlo, el nacido en Komenda es hoy por hoy el mejor ciclista del mundo.

Tadej, o Tadeo como insisten en traducir algunos, nació el 21 de septiembre de 1998, año en el que el legendario Marco Pantani se consagró campeón del Tour, tras firmar un doblete con el Giro de Italia, último año también antes del surgimiento de la era Lance Armstrong, quien ganó siete Tours de Francia consecutivos, los cuales se le arrebatarían años más tarde al estallar su escándalo de dopaje.

Sus inicios estuvieron más ligados hacia el fútbol, sus padres Mirko y Marjeta Pogacar le inculcaron el deporte y desde muy chico comenzó a jugar en el Komenda Football Club de su región de nacimiento.

Sin embargo, el deseo de imitar a su hermano Tilen lo llevó al ciclismo, donde empezó a entrenar antes de los nueve años en el club Rog Ljubljana.

En una entrevista realizada meses atrás con la FIFA, Pogacar confesó que fue difícil dejar el fútbol e inclinarse por el ciclismo, mismo espacio en el que elogió al belga Kevin De Bruyne como el mejor jugador del mundo y a su compatriota Jan Oblak, del Atlético de Madrid, como el mejor portero de la actualidad.

Dicha decisión fue la correcta, el fichaje por el ROG-Ljubljana en 2017, equipo semiprofesional de su país, comenzó a darle la razón. Ese año compitió en el Tour de Eslovenia, a la que repitió con un cuarto puesto un año después, siendo superado por su compatriota Primoz Roglic, Riboerto Urán y el también esloveno Matej Mohoric, hoy todos superado en el pelotón.

Como tantos otros casos éxitosos, entre ellos Nairo Quintana, Esteban Chaves, Miguel Ángel López y Egan Bernal, 'Pogi', como le dicen de cariño sus allegados, se graduó de promesa de ciclismo en ese 2018, al consagrarse campeón del Tour del Porvenir.

Todo lo que viene a partir de ahí parece haber sucedido en un parpadeo, en 2019 participó en la Vuelta España, su primera carrera de tres semanas, en la que debutó ganando dos etapas y cerrando en el podio de la clasificación general.

Al Tour de Francia 2020 fue inscritó como un gregario de lujo de Fabio Aru, pero la condición del joven de 21 años rápidamente lo puso por encima del corredor italiano y lo llevó a ser el único rival de su compatriota Roglic, a quien superó con una brillante contrarreloj en la última etapa de la prueba, para vestirse de amarillo por primera vez en su carrera.

Al Tour del 2021 llegó como rival a vencer y no ha estado inferior al reto, al contrario, a cuatro días de concluir la carrera y con dos victorias de etapa a cuestas, cuenta a su favor con una renta de más de cinco minutos sobre sus principales perseguidores.

En el contacto con los medios del último día de descanso de la carrera, un periodista se atrevió a lanzar el dardo de lo que tantos rumoran, ya sean por malos perdedores o simplemente por no encontrar más explicaciones, el dopaje, el joven 'Pogi' respondió como si se tratara de uno de los corredores más veteranos del pelotón y nuevamente apuntó a su familia: "me educaron para no tomar atajos en la vida".