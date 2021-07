¿La volvieron a hacer? Kika Nieto cuenta cuántos “arreglitos” se ha hecho

La creadora de contenidos Érika ‘Kika’ Nieto grabó un video que su canal de YouTube, que se convirtió en tendencia en Colombia, en el que habla acerca de las cirugías estéticas que se ha hecho y, de acuerdo con sus palabras, han sido más de las que pensó que tenía.

Ella inicia hablando de la responsabilidad que tiene con su audiencia y sabe que la siguen menores de edad, por lo que no quiere que piensen que lo de ella es natural y con esto, contribuir a que no haya inseguridades dentro de sus seguidores por compararse con ella.

“Siento que mi responsabilidad con ustedes es decirles que lo que ven en mis redes sociales no es algo con lo que yo haya nacido, muchas cosas las he adquirido con el tiempo porque tengo un amigo cirujano plástico, una dermatóloga, en fin y esto suma y a la hora de la verdad no me di cuenta a qué horas me hice tantas vainas”, comentó.

Luego de su introducción contó los “arreglitos estéticos” que se ha hecho:

Micropigmentación en las cejas

Rinoplastia

Inyecciones en los pómulos para darles volumen

Ácido Hialurónico en la boca

Diseño de sonrisa

Recorte de encías

Inyecciones para definir parte de la cara por el lado de la quijada

Aumento de senos

Marcación abdominal

Depilación láser en las piernas y en el bikini

Cada que Kika Nieto iba nombraba los procedimientos estéticos que se ha hecho, explicaba cómo fue su experiencia y lo doloroso que pueden llegar a ser.

Por último, la influencer comentó como tomó la decisión de hacerse las cirugías que se hizo: “Yo creo que el problema no está en las cirugías estéticas, sino creerse más que los demás por tener estos procedimientos, porque se puede entrar en un círculo vicioso en el que dependerás de un cirujano y una aguja”.