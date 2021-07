¿Nairo se lanza a la política en Boyacá?

En medio de la transmisión de la etapa 10 del Tour de Francia, Oscar Restrepo de Espn dijo que tenía información donde supuestamente a Nairo Quintana le estarían ofreciendo lanzarse en fórmula conjunta a la Gobernación de Boyacá. El ciclista hasta ahora tiene 31 años y sería algo sorpresivo.

Recordemos que en 2022 habrá elecciones en Colombia para los diferentes cargos públicos de elección popular. En los últimos meses el nacido en Tunja y criado en Cómbita se pronunció en contra de la Reforma Tributaria, aunque también expresó en su momento que no era momento para marchar.

Esto le trajo críticas y elogios de lado y lado. Sin duda alguna, Nairo es un personaje muy importante del departamento. No es raro en Colombia en el mundo que los deportistas incursionen en política y muchas veces el experimento no ha salido bien. En la actualidad el exciclista Fabio Parra tiene un cargo público como gerente de Indeportes Boyacá, auqnue este no es por elección popular, sino por designación.